Сейчас ребенок с тяжелыми травмами в больнице.

В Тернополе ребенок выпал из окна многоэтажки.

Как сообщает областная полиция сегодня, 14 июня, около 16:00 шестилетний мальчик упал с седьмого этажа.

По предварительной информации, у ребенка расстройства аутистического спектра. Мальчик оперся о москитную сетку и выпал из окна.

"Малолетнего с тяжелыми травмами доставили в детскую областную больницу. Сотрудники полиции устанавливают все детали несчастного случая. Продолжаются следственные действия", - рассказали правоохранители.

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Автор: Катерина Комолова