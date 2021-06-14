Маленький мальчик выпал из окна в Тернополе / фото ua.depositphotos.com
В Тернополе ребенок выпал из окна многоэтажки.
Как сообщает областная полиция сегодня, 14 июня, около 16:00 шестилетний мальчик упал с седьмого этажа.
По предварительной информации, у ребенка расстройства аутистического спектра. Мальчик оперся о москитную сетку и выпал из окна.
"Малолетнего с тяжелыми травмами доставили в детскую областную больницу. Сотрудники полиции устанавливают все детали несчастного случая. Продолжаются следственные действия", - рассказали правоохранители.
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