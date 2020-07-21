Появилось видео, как луцкий террорист Кривош-Плохой заходит в автобус

У мужчины с собой, как видно на видео, рюкзак и сумка.

В сети появилось видео, на котором якобы луцкий террорист Максим Кривош (Плохой) заходит в автобус.

Запись в своем Telegram-канале опубликует ресурс "Лучани".

Видно, что с собой у мужчины большой рюкзак и сумка. Уже известно, что преступник бросил из автобуса боевую гранату, но она не взорвалась, потому что была с кольцом.

Что произошло в Луцке 21 июля: как террорист захватил заложников в автобусе

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко - Красниловка» с около 20 пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован и у него при себе имеется автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

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В области введен оперативный план «Заложник», СБУ введен план «Бумеранг». Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр Луцка перекрыт полицией.

Известно, что мужчина, который высказывал возмущение «существующей системой в Украине», отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Затем выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала. В автобусе повреждены два окна. Сведений о пострадавших пока нет.

В полиции заявили, что требования злоумышленника не содержат никакой конкретики.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в Facebook, что подозреваемый в захвате автобуса с заложниками в Луцке - 45-летний дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош.

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