В результате падения вертолет загорелся.

Сегодня в 6:08 вблизи села Зайве Николаевского района Николаевской области упал вертолет Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли два человека (пилот и помощник пилота).

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В 6:35 пожар ликвидирован на площади 6 кв. м. К тушению и деблокации погибших привлекалось 8 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

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Автор: Дмитрий Шварц