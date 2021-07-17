Авиакрушение на Николаевщине – упал вертолет / meridian-avia-agro
Сегодня в 6:08 вблизи села Зайве Николаевского района Николаевской области упал вертолет Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли два человека (пилот и помощник пилота).
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
В 6:35 пожар ликвидирован на площади 6 кв. м. К тушению и деблокации погибших привлекалось 8 человек и 2 единицы техники ГСЧС.
Вас также могут заинтересовать новости
- Стояла на мосту, словно призрак: в Киеве копы в последний момент спасли от самоубийства 22-летнюю девушку (видео)
- В Одессе молодой полицейский на учениях подстрелил себя в живот
- На Прикарпатье в детском лагере отравились пятеро подростков
- В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв (видео)
- На Ривненщине перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram