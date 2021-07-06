Вертолет затонул полностью.

На озере Талты в Варминско-Мазурском воеводстве Польши произошло авиапроисшествие – вертолет упал в воду.

Об этом сообщает PM24 со ссылкой на комментарии свидетелей и полиции.

По словам очевидцев, вскоре после взлета у транспорта начались проблемы с двигателем. Он постепенно спустился, пока не упал в озеро. Вертолет затонул полностью.

На борту находились и украинцы, которые в настоящее время проживают в Польше. Проезжающие на катере туристы подобрали пострадавших. Троих пассажиров с травмами госпитализировали.

Читайте такжеВ Чернигове пьяный пассажир выпал из маршрутки во время движения и травмировал головуОдна из женщин получила тяжелые травмы – ее госпитализировали в больницу в Гижицким с поврежденным позвоночником. Ее дочь – 17-летняя девушка – с такими же травмами вертолетом польской медицинской авиационной спасательной службы была доставлена в Ольштын. Медики обследуют и пилота.

Спасатели достали из 13-метровой глубины обломки вертолета. Обнаружена утечка топлива в озеро, но в количестве, не угрожающем окружающей среде.

Правоохранители расследуют инцидент. Установлено, что пилот был трезв. Свидетели говорят, что вертолет не ударился о поверхность, а все выглядело так, будто пилот хотел мягко посадить аварийный транспорт.

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Автор: Яна Ставская