На озере Талты в Варминско-Мазурском воеводстве Польши произошло авиапроисшествие – вертолет упал в воду.
Об этом сообщает PM24 со ссылкой на комментарии свидетелей и полиции.
По словам очевидцев, вскоре после взлета у транспорта начались проблемы с двигателем. Он постепенно спустился, пока не упал в озеро. Вертолет затонул полностью.
На борту находились и украинцы, которые в настоящее время проживают в Польше. Проезжающие на катере туристы подобрали пострадавших. Троих пассажиров с травмами госпитализировали.
Читайте такжеВ Чернигове пьяный пассажир выпал из маршрутки во время движения и травмировал головуОдна из женщин получила тяжелые травмы – ее госпитализировали в больницу в Гижицким с поврежденным позвоночником. Ее дочь – 17-летняя девушка – с такими же травмами вертолетом польской медицинской авиационной спасательной службы была доставлена в Ольштын. Медики обследуют и пилота.
Спасатели достали из 13-метровой глубины обломки вертолета. Обнаружена утечка топлива в озеро, но в количестве, не угрожающем окружающей среде.
Правоохранители расследуют инцидент. Установлено, что пилот был трезв. Свидетели говорят, что вертолет не ударился о поверхность, а все выглядело так, будто пилот хотел мягко посадить аварийный транспорт.
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