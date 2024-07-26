18-летний парень мог готовиться к новым преступлениям.

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион интересовался и другими политиками, среди которых народные депутаты Украины и депутаты областных советов.

На брифинге во Львове правоохранители показали поисковые запросы подозреваемого, однако фамилии политиков были заблюрени. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко позже все же назвал имя одного из них - это нардеп Максим Бужанский.

"Я думаю, что она (Фарион, - УНИАН) была самая беззащитная среди всех. Мы показали его "поисковую табличку". Я могу одну фамилию открыть. Следующий, кого он смотрел, это Макс Бужанский", - сообщил он.

Правоохранители не исключают, что 18-летний парень мог готовиться к следующим преступлениям. Кроме того, подозреваемый читал специфическую литературу, в частности, о работе Цетрального разведывательного управления США и Комитета госбезопасности СССР.

Народный депутат Украины Максим Бужанский отреагировал на информацию правоохранителей, что они не исключают, что он мог стать следующей жертвой. "Безгранично благодарен сотрудникам Национальной полиции и всем тем, кто причастен к задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, обязан им жизнью", - написал Бужанский в Telegram.

Нардеп надеется, что следствие установит всех причастных к этому преступлению. "И убийцы Фарион, исполнители и организаторы, понесут заслуженное наказание", - написал Бужанский.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вчера Министерство внутренних дел отчиталось о задержании в Днепре 18-летнего парня, которого обвиняют в убийстве профессора "Львовской политехники". Женщина умерла в больнице 19 июля.

По данным правоохранителей, подозреваемый готовился к нападению на Фарион не менее двух месяцев. Еще 14 мая он искал в интернете стартовый пистолет Stalker, однако пока оружие, из которого убили бывшего народного депутата, не нашли.

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