В полиции заявили о достаточном количестве доказательств, что именно задержанный стрелял в языковеда.

Подозреваемому в убийстве профессора "Львовской политехники" Ирины Фарион 18 лет, он житель Днепра. Об этом сообщило министерство внутренних дел Украины.

При этом отмечается, что сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

"Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда. 139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины", - сказано в сообщении. Видео дня

Добавляется, что во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

В полиции также сообщили, что был проверен каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскано около 100 га леса.

Кроме того, в сообщении сказано, как подозреваемого удалось выследить: "Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его повсюду. Идентификация злоумышленника и его задержание - кропотливый процесс, который требовал высочайшего профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не сделать ни одной ошибки".

Сейчас задержанный в руках полиции.

"Важно узнать все детали. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель", - отметили в МВД.

Убийство Фарион - что важно знать

Как сообщал УНИАН, 19 июля вечером во Львове убили профессора "Львовской политехники", языковеда, экс-нардепа от партии "Свобода" Ирину Фарион. Она умерла в больнице от ранения в голову. Нападавший тогда сбежал.

Позже полиция обнародовала фото предполагаемого убийцы, который, как сообщалось, неделями следил за домом, где проживала Фарион.

Сообщалось, что благодаря видео, которые удалось собрать, правоохранители зафиксировали маршрут подозреваемого. Он был ежедневно одинаковым. Правоохранители провели ряд экспертиз, чтобы установить личность.

В полиции рассматривают несколько версий умышленного убийства, среди которых - общественная деятельность Фарион и личная неприязнь преступника.

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