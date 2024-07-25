Из Днепра во Львов и обратно подозреваемый ехал на поезде.

Обнародовано фото 18-летнего задержанного, которого правоохранители подозревают в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.

Его опубликовала "Украинская правда". Также издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, отмечает, что подозреваемый днепрянин приехал во Львов на поезде, а после убийства покинул город таким же способом.

Отмечается, что к совершению преступления он готовился с мая.

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Убийство Ирины Фарион

Как сообщал УНИАН, 19 июля в бывшего народного депутата, преподавательницу "Львовской политехники" Ирину Фарион стреляли. Она умерла в больнице той же ночью.

Сегодня Министерство внутренних дел отчиталось о задержании подозреваемого. Согласно сообщению, задержанному 18 лет, он живет в Днепре.

Сейчас следователи склоняются к мысли, что он был лишь исполнителем убийства. Отмечается, что у них есть достаточно доказательств того, что именно этот парень стрелял в бывшего народного депутата.

Во время подготовки к преступлению парень арендовал во Львове по меньшей мере три квартиры. В ходе поисков полицейские проверили маршрут отхода стрелка и обыскали около 100 га леса.

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