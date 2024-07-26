В рамках следствия было обработано видео со 170 камер видеонаблюдения.

На месте убийства языковеда Ирины Фарион нашли гильзу от спортивной пули, не боевой. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко на брифинге.

Он отметил, что сейчас гильза находится на экспертизе.

"Мы знаем, что эти пули поступали в Украину в 2017-2018 годах в количестве 1 миллион штук. Специфическая пуля, не боевая. Мы должны установить, где эта пуля была приобретена, возможно, на черном рынке", - сказал Клименко. Видео дня

Обновлено. Правоохранители отметили, что 14 мая подозреваемый подыскивал в Интернете стартовый пистолет Stalker. При этом не исключается, что он мог именно его приобрести, переделать и использовать для убийства. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что это одна из версий, из какого именно оружия стреляли в Фарион. Он отметил, что пока оружие не найдено, но это "вопрос нескольких дней".

Также на брифинге отмечалось, что идентифицировать личность подозреваемого в убийстве было трудно, поскольку на фото, с которым работала полиция, значительная часть лица была закрыта панамой и очками. В рамках следствия было опрошено более 900 свидетелей, обработано видео со 170 камер видеонаблюдения. Также следствие отработало более 80 человек, похожих по внешности.

По информации Клименко, сейчас установлен хронометраж, тайминг жизни задержанного подозреваемого в течение 10 дней во Львове. Известно, что парень приехал во Львов 9 июля и уехал из города 21 июля. Во Львове он сменил 3 места жительства. Во время найма жилья и слежки за Фарион маскировался, переодевался. Вещи, в которых совершил преступление, переслал по почте, не вез с собой.

Журналистам на брифинге показали видео, как подозреваемый идет к месту, где стояла Фарион, уже надев перчатки. Сам момент убийства на видео не зафиксирован, потому что камера не захватила то место.

На видео видно, что Фарион спокойно стояла в ожидании такси. Нападавший подошел к ней на расстояние не более 2-х метров.

Представитель СБУ сообщил, что сейчас изучаются связи подозреваемого как на территории Украины, так и за рубежом. Одна из версий - причастность служб страны-агрессора к организации убийства.

Убийство Фарион - что известно

Напомним, 19 июля вечером в сети появилось сообщении, что во Львове убили языковеда, преподавательницу "Львовской политехники" и бывшего народного депутата Ирину Фарион. Сообщалось, что неизвестный выстрелил в Фарион возле дома, в котором она живет, попал в голову. Женщину спасти не удалось - она умерла в больнице ночью.

25 июля Министерство внутренних дел сообщило о задержании подозреваемого в убийстве Фарион. Отмечалось, что это 18-летний житель Днепра.

Сейчас задержанному уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Прокуроры будут настаивать в суде на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

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