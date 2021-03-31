В столице произошел очередной акт вандализма.

В Киеве вандалы обрисовали краской новую стеклянную остановку общественного транспорта и похвастались этим в соцсети.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Где именно произошел инцидент - автор не уточняет. Но на записи видно, что это случилосб в темное время суток.

"Вот веселье у молодежи... Почему же друг другу лица не обрисовали? Или родителям своим?",- говорится в сообщении.

Подобный поступок молодежи вызвал волну возмущения в комментариях к публикации.

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Автор: Иван Бойко