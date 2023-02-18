В состав преступной группировки входило 5 человек.

Правоохранители разоблачили лиц, которые во время оккупации Херсона управляли Центральным рынком и платили налоги РФ.

В состав преступной группировки входило 5 человек, среди них директор коммунального предприятия "Центральный рынок", сообщает Министерство внутренних дел.

"После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины все фигуранты перешли на сторону врага, заняли должности руководящего состава КП и действовали под контролем оккупационных властей. Участники группировки, позиционируя себя как "администрация рынка", контролировали процессы, определяли и давали лицам разрешения на торговлю на территории рынка, а также заставляли регистрироваться в так называемой "налоговой службе" и вести расчеты в рублях. Администрация отчитывалась перед "налоговыми органами" оккупационной власти, а финансовые расчеты осуществляли через банки РФ", - говорится в сообщении.

Видео дня

В МВД проинформировали, что с началом деоккупации директор рынка и двое его помощников скрылись на неподконтрольную территорию, другие двое предателей остались в городе и скрывались, однако их задержали.

Судом им уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Трем другим сообщено о подозрении заочно

Задержание коллаборантов в Херсоне

В начале 2023 года провели обыски дома у учительницы, которая во время оккупации была "заместителем министра образования в правительстве фейковому.

В Херсоне правоохранители задержали коллаборанта, который во время оккупации города налаживал для оккупантов железнодорожное сообщение с АР Крым.

Также задержано и сообщено о подозрении владельцу рекламного агентства, который в Херсоне во время оккупации оказывал врагу услуги по размещению рекламы с пророссийской тематикой