Конфликт произошел между жителями гостиницы на Печерске.

В гостинице на столичном Печерске произошел конфликт с применением оружия, есть раненый. В столице была введена специальная полицейская операция, сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что сегодня, 4 ноября, в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Эспланадной. Начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва сообщил, что между жителями отеля начался конфликт.

"Инцидент произошел на первом этаже отеля между компанией лиц и неизвестным. В ходе словесного конфликта нарушитель достал оружие и выстрелил в одного из мужчин, в результате чего потерпевший получил ранение в ногу", – рассказал он .

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В полиции отмечают, что после содеянного злоумышленник сразу скрылся с места происшествия на автомобиле. В Киеве была введена специальная полицейская операция и все наряды полиции были ориентированы на розыск данного автомобиля.

В сообщении сказано, что в течение часа правоохранители задержали мужчину на улице Михаила Бойчука. Им оказался уроженец Одесской области, 1990 года рождения. Во время обыска авто следователи изъяли вероятное орудие совершения преступления - травматический пистолет.

Дуброва отмечает, что сейчас решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении в совершении преступления по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - Хулиганство. Фигуранту грозит до семи лет заключения.

Стрельба в Киеве

В Киеве 12 октября, вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе, выгнал охранников из здания и произвел несколько хаотичных выстрелов.

Он произвел несколько хаотичных выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей. После переговоров полицейские задержали злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал.

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