В результате рекошета один из водителей получил касательное ранение.

Сегодня в Киеве на одном из блокпостов произошла стрельба из-за невыполнения водителем требования военного остановиться.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Главного управления полиции Киева Юлия Гирдвилис, в результате рекошета один из водителей получил касательное ранение. "На блокпосту по требованию военного осуществить остановку транспортного средства водитель продолжил движение. Военный выстрелил по колесам машины. Водитель соседнего автомобиля в результате рекошета получил касательное ранение. От госпитализации на месте отказался", - проинформировала об инциденте Гирдвилис.

Ситусация произошла около 10 утра в Святошинском районе столицы.

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"По данному факту начато уголовное производство. Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст 365 Уголовного кодекса ("превышение власти или служебных полномочий" – УНИАН). Устанавливаются все обстоятельства инцидента", - отметила пресс-секретарь столичного главка полиции.

Ранее в интрнете появилась информация со ссылкой на источники в правоохранительных органах о стрельбе на передвижном блокпосте в Святошинском районе города. Там военные вместе с полицейскими проводили учения. Около 10 утра водитель буса Peugeot не остановился по требованию военных. Поэтому один из них в ответ открыл огонь сначала в воздух, а затем по колесам машины, что остановило машину.

Другие инциденты в Киеве

Сегодня утром в Киеве вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе, выгнал охранников из здания и произвел несколько хаотичных выстрелов.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, после поступления информации о том, что неизвестный зашел в помещение бизнес-центра и начал стрелять, на место были направлены спецназовцы.

В результате переговоров полицейские задержали злоумышленника. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и мотивы содеянного.

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