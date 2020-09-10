Иностранца задержали, когда он пытался убежать и избавиться от вещественного доказательства.

В Запорожье 20-летний марокканец во время драки ранил ножом местного жителя.

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Как сообщает пресс-служба полиции Запорожской области о происшествии правоохранителям сообщили врачи. К ним доставили 37-летнего мужчину с ранением брюшной полости и резаными ранами.

Полиция установила, что ранения пострадавшему нанес 20-летний гражданин Королевства Марокко. Между мужчинами возникла ссора и драка возле супермаркета на проспекте Металлургов, иностранец применил нож. Свидетелем столкновения стала продавщица торгового заведения.

Иностранца задержали, когда он пытался убежать и избавиться от вещественного доказательства. У него изъяли нож.

Установлено, что подозреваемый прибыл в Запорожье в 2019 году для обучения в вузе. У него есть разрешение на временное проживание.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.

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Автор: Дмитрий Захаров