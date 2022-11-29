Также местный житель передал оккупантам данные о геолокации, количестве и состоянии военной техники.

В Запорожье разоблачили местного жителя, который подозревается в наведении российских ракет на объекты инфраструктуры города и распространении данных о дислокации украинских войск. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, пророссийски настроенный житель Запорожья, желая скорейшей оккупации города, добровольно собирал и передавал представителям страны-агрессора информацию о местах дислокации и перемещении украинских защитников в Запорожском регионе", - отметили в ведомстве.

В ОГП отметили, что координаты отдельных подразделений Вооруженных сил Украины и подробное описание видов, количества военной техники и направлений ее перемещения распространял путем смс и видеосообщений в закрытом Telegram-канале. Также оккупантов интересовали объекты инфраструктуры областного центра.

Видео дня

"Став очевидцем ремонта украинской военной техники на одном из запорожских предприятий, передал оккупантам сведения о ее геолокации, количестве и состоянии", - добавили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители задержали мужчину и во время обысков по месту его жительства обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Ему сообщено о подозрении в распространении данных о перемещении и расположение Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Предатели и коллаборационисты в Украине

Несколько дней назад СБУ установила женщину, которая вела стрим во время осуществления ракетных ударов по Львовщине.

Также 28 ноября стало известно, что правоохранители обезвредили вражеских агентов, которые наводили российские ракеты на школы в Славянске Донецкой области.

А в Одессе задержали агента ФСБ, который фиксировал на скрытый видеорегистратор позиции Сил обороны. Предатель планировал получить должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства при так называемой "администрации РФ в Одесской области".

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