Здание больницы разрушено почти до основания.

Полиция Украины показала ужасающие последствия атаки российской армии по роддому в Запорожской области, в результате которого погиб младенец. Здание почти полностью разрушено.

Правоохранители указали, что медперсонал получил ранения, разбит больничный корпус и повреждены ближайшие дома в Вольнянском.

"Удар оборвал жизнь младенца и нанес незначительные телесные повреждения его матери. Еще двум врачам, получившим ранения, оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении Национальной полиции.

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Кроме того, задокументировано еще одно попадание по дороге в промышленной зоне. Взрывной волной в одном из домов выбило стекла, повредило крышу и стены.

Обстрелы Запорожской области - что известно

Российские оккупанты активизировали обстрелы прифронтовых районов Украины, в том числе и Запорожской области. При этом россияне сократили количество авто, которые выпускают из оккупированной части Запорожской области.

22 ноября российские оккупанты обстреляли Орехов, в результате чего в очереди за хлебом погиб соцальный работник, а еще два человека пострадали.

23 нобяря россияне совершили новую атаку на Запорожскую область. Оккупанты обстреляли ракетами родильное отделение Вольнянской больницы. В результате погиб младенец. Спасателям удалось спасти женщину и врача из-под обломков здания.

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