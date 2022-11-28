Они также собирали разведданные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

Служба безопасности Украины обезвредила вражеских агентов, которые наводили российские ракеты на школы в Славянске Донецкой области.

В сообщении в Telegram-канале СБУ отмечается, что спецслужба задержала еще двух агентов России во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области.

"Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. Кроме этого, они передавали агрессору локации социальных объектов, в том числе общеобразовательных учебных заведений в Славянске", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления прицельных ракетных ударов по украинскому городу.

В то же время сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих российских агентов на попытке передачи разведывательной информации оккупантам.

"По данным следствия, вражескими приспешниками оказались двое местных жителей, которые работали на подконтрольную спецслужбам РФ "народную милицию ДНР". Коммуникацию поддерживали через анонимные мессенджеры, а для передачи закрытых данных использовали специально созданный чат-бот", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что именно там злоумышленники размещали информацию о движении военной техники Вооруженных сил Украины, а также геолокации украинских школ.

"Свои "отчеты" дополняли фотоматериалами и детальным описанием прилегающей местности. Для конспирации один из информаторов назвал свой аккаунт женским именем", - добавили в СБУ.

Во время обысков в местах пребывания обоих злоумышленников правоохранители обнаружили мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами подрывной деятельности.

Им сообщено о подозрениях. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Предатели и коллаборационисты в Украине: что известно

28 ноября в Офисе генерального прокурора сообщили, что учителю физики из Славянска было сообщено о подозрении в распространении данных о расположении подразделений ВСУ.

В Одессе задержали агента ФСБ, который фиксировал на скрытый видеорегистратор позиции Сил обороны.

В Киеве правоохранители обнаружили двух предателей, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и прославляли оккупантов.