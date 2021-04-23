скриншот
В Запорожье покупатели устроили драку в супермаркете из-за масок.
Читайте такжеОтомстил за жену: в Мариуполе мужчина с топором разнёс АТБ (видео)
Об этом сообщает местное издание ZaБор.
Как сообщается, инцидент произошел в Хортицком районе города. Там трое покупателей отказались надевать маски и платить за товар. В результате возникла драка между одним из парней и охранниками.
Закончился конфликт тем, что молодые люди просто ушли из магазина.
В Запорожье покупатели устроили драку в супермаркете из-за маски
Вас также могут заинтересовать новости:
- Не поделили "альфа-самца": в Запорожье подрались две школьницы (видео)
- Под Киевом женщина ударила полицейского метлой по голове и попала на видео
- В Мариуполе совершено нападение на активистов: есть жертвы
- В Киеве маршрутчик, нарушивший карантин, устроил драку с полицией (фото, видео)
- В Киеве неизвестный открыл огонь по дорожникам, после чего скрылся
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram