По данным СМИ, трое парней отказались надевать маски и платить за товар.

В Запорожье покупатели устроили драку в супермаркете из-за масок.

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Об этом сообщает местное издание ZaБор.

Как сообщается, инцидент произошел в Хортицком районе города. Там трое покупателей отказались надевать маски и платить за товар. В результате возникла драка между одним из парней и охранниками.

Закончился конфликт тем, что молодые люди просто ушли из магазина.

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Автор: Екатерина Лиманская