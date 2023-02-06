Дети возвращались со школы и решили пройтись по замерзшему водоему.

В понедельник, 6 февраля 2023 года, в Винницкой области погиб восьмилетний мальчик. Он провалился под лед на водоеме.

"Сообщение о том, что в селе Клебань на реке Солонка под лед провалился ребенок к чрезвычайникам поступило сегодня в 14:29", – сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отметили, что дети возвращались со школы и решили пройтись по замерзшему водоему.

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"Под ногами одного из мальчиков треснул лед и ребенок ушел под лед. Прибывшие на вызов спасатели с помощью спецоборудования начали поиски. К сожалению, тело мальчика было найдено уже без признаков жизни", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что резкие морозы не гарантируют безопасного пребывания на льду.

Инциденты с провалами под лед

С наступлением холодов часто случаются трагедии на водоемах. Люди выходят на лед и проваливаются в воду. Иногда такие инциденты завершаются гибелью.

На днях в Полтавской области мужчина и 5-месячный ребенок провалились под лед на реке Днепр. К счастью, их удалось спасти.

В январе в Киевской области на реке Рось под лед провалилась группа детей. Двое детей были спасены, один ребенок погиб.

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