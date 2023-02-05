Местная женщина услышала, что кто-то просит о помощи и сразу позвонила в полицию.

В Полтавской области спасли мужчину и 5-месячного ребенка, которые провалились под лед на реке Днепр.

Как сообщается на странице Нацполиции Украины в соцсети, событие произошло в городе Горишние Плавни 4 февраля. Местная женщина услышала, что кто-то просит о помощи и сразу позвонила в полицию.

"Со слов свидетелей и местного рыбака, было установлено, что под лед провалился мужчина с детской коляской, где находился ребенок", - говорится в сообщении. Мужчина с ребенком в воде находились на значительном расстоянии от берега.

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Местный рыбак и полицейские, прибывшие на вызов, достали из ледяной воды мужчину и ребенка. Их госпитализировали.

"Полиция установила, что в ледяную ловушку попал местный мужчина и его внук, которому всего 5 месяцев. По информации врачей, их жизни ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

Инциденты с провалами под лед

С наступлением зимы в Украине традиционно фиксируются десятки случаев, когда люди проваливаются под лед. Так, в январе на Киевщине утонул мужчина, спасая свою собаку, которая провалилась под лед. Вторая собака на куртке владельца ждала его на берегу. Также в Киевской области на реке Рось под лед провалились четверо детей. Двое детей были спасены, один ребенок погиб, поиски четвертого продолжались.

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