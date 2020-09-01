Пострадавшим оказался израильтянин с видом на жительство в Украине.

Брацлавские хасиды в Умани рассказали, что после полуночи 1 сентября возле "АТБ" по улице Тищика произошел конфликт между неизвестными местными жителями и паломниками.

Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины.

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Отмечается, что хасиды приехали в магазин, чтобы совершить покупки, когда неизвестные вступили с паломниками в конфликт по неизвестной причине.

ОЕОУ сообщили, что четверо неизвестных напали на одного из брацлавских хасидов, пока его друг отошел. Пострадавший получил травму: ему разбили нос до крови.

Пострадавшим оказался израильтянин с видом на жительство в Украине.

Как известно ОЕОУ, полиция занимается этой ситуацией. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, ранее в городе Иршава Закарпатской области загорелось авто лидера еврейской общины. Он назвал это актом антисемитизма.

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Автор: УНИАН