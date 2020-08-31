Сгоревший автомобиль в Иршаве / фото jewishnews
В городе Иршава Закарпатской области загорелось авто лидера еврейской общины.
Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.
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Автомобиль марки Mercedes E-250 2013 года выпуска был припаркован возле общинного центра, он загорелся в 03:03. Причины пожара и размер ущерба выясняются, рассматриваются разные версии.
Пострадавший сообщил ОЕОУ, что ранее сталкивался с угрозами в свою сторону и считает произошедшее актом антисемитизма. По его словам, он слышал хлопок, после которого и началось возгорание.
В Закарпатской области сгорело авто лидера еврейской общины Опубліковано Еврейские новости JewishNews.com.UA Понеділок, 31 серпня 2020 р.
Видео: JewishNews
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