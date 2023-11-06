Соответствующую "концепцию" оккупантам написал руководитель одной из кафедр Одесской юридической академии.

В Украине доктор наук разработал концепцию"Николаевской народной республики" для оккупантов. Соответствующим "научным трактатом" отметился руководитель одной из кафедр Одесской юридической академии.

Его "концепция" предусматривала тотальную денацификацию всех сфер жизнедеятельности николаевцев. Как сообщает пресс-центр СБУ, предателем оказался экс-депутат Николаевского горсовета, который в начале полномасштабного вторжения России был завербован кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ).

Отмечается, что по указанию агрессора предатель собирал разведданные о местах базирования в регионе подразделений Вооруженных Сил Украины, СБУ и Национальной полиции. Впоследствии он получил задание разработать концепцию так называемой "Николаевской народной республики", которую оккупанты планировали создать в случае захвата области.

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"Захватчики хотели назначить руководителей этого псевдообразования, которые должны были обратиться к Путину с просьбой относительно "присоединения" Николаевщины к составу РФ. В случае создания фейковой "республики" российская военная разведка обещала своему агенту руководящую "должность" в рядах местной оккупационной администрации", - рассказали в СБУ.

Для выполнения этой задачи фигурант подготовил фейковое "обоснование" для создания так называемой "ННР", которое планировал отправить на согласование в Москву.

В СБУ утверждают, что своевременно разоблачили российского агента, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали в начале лета 2022 года.

"Как установило следствие, после окончания депутатства в горсовете еще до начала полномасштабного вторжения РФ он возглавил кафедру в Николаевском Институте права Национального университета "Одесская юридическая академия". Именно поэтому, согласно замыслу агрессора, в случае захвата региона предатель должен был публично выступить от "имени" местных педагогов в поддержку оккупантов и провозгласить о создании "ННР", - рассказали в пресс-центре.

На данный момент суд признал злоумышленника виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

По данным Николаевской областной прокуратуры, фигурант - доктор наук государственного управления, кандидат политических наук. Он приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

"В суде доказали, что осужденный в апреле 2022 года вступил в сговор с представителем Главного разведывательного управления генерального штаба ВС РФ с целью оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщают, что в период с мая по июнь 2022 года по заданию куратора он разработал так называемую концепцию "становления независимого государства - Николаевской народной республики", в которой определил 11 главных пунктов. Среди них - создание "ННР путем заявления о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины и объявления "государственной независимости". Этот "субъект международного права" должен был иметь собственную "государственную" символику, язык (русский). Отдельно планировалось подчеркнуть военно-политический, экономический, социально-гуманитарный и культурно-духовный союз с РФ на время "специальной военной операции". Также "концепция" предусматривала приостановление действия Конституции Украины и других законодательных актов, деятельность государственных и местных органов власти, политических партий с обязательным проведением "тотальной денацификации всех сфер жизнедеятельности "ННР".

По информации следствия, предатель планировал создание военизированных вооруженных формирований, правоохранительных органов, судебных органов и определение их деятельности вне украинского правового поля. Кроме того, предусматривались переход всех украинских земель, недр, водных ресурсов, имущества, финансовых ресурсов и т.п. в собственность "ННР", "национализация" банков с их активами, определение денежной единицы - "рубль РФ" и единой с РФ банковско-финансовой системы. Также доктор наук планировал реорганизацию систем образования, здравоохранения, социальной политики и пенсионной системы "по стандартам лучших образцов этих систем в РФ, с учетом местных особенностей".

"Кроме того, в течение апреля-мая текущего года фигурант предоставлял информацию (врагу - УНИАН) о расположении Вооруженных Сил Украины и государственных учреждений на территории Николаева", - отметили в прокуратуре.

23 июня 2022 года деятельность предателя была прекращена.

В Украине задержали предателя, который вошел в состав группы ССО ВСУ

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, к 15 годам тюрьмы приговорен житель Херсона, вошедший в состав оперативно-боевой группы ССО ВСУ, а затем сдаваший оккупантам военных и волонтеров, которые из-за этого оказались в плену. Он обманом присоединился к армии, воспользовавшись доверием волонтера-женщины. Последняя была вынуждена пережить 116 дней плена оккупантов из-за его предательства.

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