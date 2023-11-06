Из-за действий вражеского информатора женщина, которую он обманул, 116 суток провела в окружении врагов.

В Одессе к 15 годам тюрьмы приговорен житель Херсона, вошедший в состав оперативно-боевой группы ССО ВСУ, а затем сдававший оккупантам военных и волонтеров. Украинцы из-за его действий оказались в плену врагов.

Об этом сообщила пресс-служба Малиновского районного суда Одессы. Отмечается, что сегодня, 6 ноября, коллегия судей вынесла приговор, которым признала мужчину виновным в государственной измене.

По данным пресс-службы, фигурант принял соответствующее предложение от пока неизвестных представителей вооруженных формирований РФ и активно содействовал им в ведении подрывной деятельности против Украины. В частности, он сообщил врагу о существовании, месте расположения и адресе конспиративных квартир Сил спецопераций Вооруженных сил Украины ВСУ в Херсоне, а впоследствии - о местах хранения оружия и фактическом месте пребывания сотрудников ССО ВСУ.

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В сообщении говорится, что представитель прокуратуры просил признать мужчину виновным и назначить соответствующее наказание в пределах санкции ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). В то же время адвокат фигуранта в ходе судебных прений настаивала, что виновность ее подзащитного не доказана. То есть, якобы не установлен мотив его действий, а "умысел в его действиях на государственную измену - не доказан".

Оценив доказательства, которые были представлены сторонами уголовного производства, суд пришел к выводу о виновности гражданина и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, этот житель Херсона после того, как россияне оккупировали город, вошел в состав оперативно-боевой группы ССО Вооруженных сил Украины. Туда он попал с помощью знакомой волонтерки. Эта женщина не знала, что помогает предателю и полностью ему доверилась.

По данным прокуратуры, украинские военные привлекали фигуранта к выполнению оперативно-боевых задач на южном фронте. Однако, через некоторое время он перешел на сторону российских оккупантов и предложил им свою помощь в проведении разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

"Он передал российским спецслужбам адреса конспиративных квартир и персональные данные членов группы ССО ВСУ, которые выполняли боевые задачи на временно оккупированной территории. Также "раскрыл" врагу места расположения хранилищ с оружием и боеприпасами", - рассказали в прокуратуре.

Полученную информацию представители ВС РФ и ФСБ РФ использовали для захвата в плен нескольких украинских военнослужащих с их семьями. Кроме того, вражеский информатор слил данные волонтерки, которая помогала украинским защитникам. Как уточнили в прокуратуре, это та самая женщина, которая доверилась ему и помогла попасть в группу ССО ВСУ. Речь идет о женщине 1971 года рождения, которую оккупанты схватили и удерживали в плену в течение 116 суток.

По данным правоохранителей, предателя (1989 года рождения) задержали во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Он находится под стражей.

В Одессе задержали экс-журналиста, который снимал для росТБ фейки

Напомним, в Одессе будут судить бывшего оператора Одесского государственного телевидения, который по заказу российских пропагандистов снимал постановочное видео о мобилизации в городе. В частности, одессит совместно со своим приятелем по заказу российского пропагандистского телеканала "РЕН ТВ" создали аудиовизуальное произведение с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе. Для выполнения задания российских телевизионщиков они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП, где "военком" рассказывал, как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.

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