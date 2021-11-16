Он угрожал ребенку ножом.

На Днепропетровщине 49-летнего мужчину будут судить за развращение 10-летней девочки.

Об этом сообщают в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Инцидент произошел в феврале 2021 года в Никополе. Мужчина, применяя физическую силу, затащил 10-летнюю девочку в подъезд одного из жилых домов. Угрожая ножом, он совершил в отношении нее развратные действия сексуального характера.

Потом маленькой девочке удалось вырваться и убежать.

Читайте такжеМужчина трижды выстрелил себе в лицо и остался живПод процессуальным руководством Никопольской окружной прокуратуры завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении местного жителя за совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 156 УК Украины (развращение малолетнего лица).

Продолжается судебное разбирательство уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Одесской области 70-летнего мужчину обвиняют в развращении 13 детей. Он несколько раз менял фамилию и место жительства.

Автор: Людмила Жерновская