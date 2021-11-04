Пенсионер уже трижды судим за половые преступления.

В Одесской области будут судить 70-летнего мужчину, который обвиняется в развращении 13 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ювенальные прокуроры Доброславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 70-летнего жителя города Южный.

Следствием установлено, что в течение 2020-2021 годов злоумышленник заманивал в свое временное жилище мальчиков 8-14 лет, где, пользуясь своим физическим превосходством и беспомощностью детей, совершал в отношении них действия сексуального характера.

Как отмечается, злоумышленник ранее уже был неоднократно судим за половые преступления. В Южном он заманивал детей под предлогом, что разрешит поиграть на игровой приставке, мобильном телефоне и поесть сладости.

Читайте такжеБегала голой и бросалась на соседей: СМИ узнали о матери умершей от отравления девочки на Волыни"Следует отметить, что по отношению к большинству детей обвиняемый совершал сексуальное насилие повторно, по отношению к некоторым – в течение нескольких месяцев, некоторых оставлял у себя на ночлег", - рассказали в пресс-службе.

После совершения преступления, мужчина, применяя психологическое давление и угрозы к несовершеннолетним, требовал, чтобы они никому не рассказывали о случившемся.

Кроме того, установлено, что злоумышленник после отбывания наказаний в местах лишения свободы несколько раз менял свою фамилию и места жительства.

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей. Ему вменяют изнасилование, сексуальное насилие и развращение 13 детей (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 15). Фигуранту грозит пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, летом в городе Южный Одесской области задержали 70-летнего пенсионера по подозрению в изнасиловании малолетних детей.

До этого в полицию обратилась женщина, которая просила принять меры в отношении мужчины, изнасиловавшего в апреле ее малолетнего сына. Также правоохранители тогда получили еще два заявления от разных женщин о том, что их мальчиков изнасиловали.

Подозреваемый с 1969 года уже трижды судим за аналогичные преступления.

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Автор: Лариса Козовая