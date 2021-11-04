В Луцке из-за пакета со ртутью пришлось эвакуировать людей из супермаркета.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Работники супермаркета нашли ртуть в одной из камер хранения. Ядовитое вещество находилось в полиэтиленовом пакете.
Известно, что 200 граммов жидкости вылилось наружу.
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Персонал магазина эвакуировал всех посетителей. Никто из них не пострадал.
Сегодня в супермаркете планируют измерять концентрацию паров ртути. Правоохранители должны будут выяснить, как она там оказалась.
Ранее сообщалось, что во Львове на железнодорожном вокзале нашли более 600 граммов ртути.