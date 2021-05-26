Во Львове на железнодорожном вокзале спасатели собрали 610 г ртути.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Отмечается, что 25 мая в 13:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что во Львове на ул. Дворцовая, 1 на первом перроне ОП «Вокзал станции Львов» вблизи свалки обнаружена разлитая ртуть.
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На место вызова выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Спасатели собрали разлитую ртуть механическим способом в количестве 610 г. Проведены демеркуризационные мероприятия и передана собранная ртуть представителю Железнодорожной районной государственной администрации.
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