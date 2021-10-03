По данным издания, мужчину избили.

Житель города Глухов, задушивший своего трехлетнего сына в лесополосе, умер.

Об этом пишет местное издание Ваш шанс.

По словам представителя руководства Сумского следственного изолятора Вадима Васина, Сергей Белый находился все это время СИЗО.

Несколько дней назад мужчину увезли в Глухов на суд, но в изолятор временного содержания он не вернулся. Васин сообщил, что тот умер. Причина смерти 50-летнего мужчины пока неизвестна.

Читайте такжеЗабил до смерти и лег спать: на Закарпатье задержали отчима, убившего 10-летнюю падчерицу (фото)"Несколько инсайдерских источников уверяют, что детоубийцу избили, правда, не уточнили, кто именно, и якобы в результате избиения ребро пробило ему легкое", - пишет издание.

В Сумской области отец задушил сына

15 сентября в полиции сообщили о розыске без вести пропавших 50-летнего Сергея Белого и его 3-летнего сына Алексея. Мужчина забрал ребенка из детсада, но домой они не вернулись.

Позже выяснилось, что он поехал с ребенком за город на велосипеде. В ближайшей лесополосе он связал ему руки и надел пакет на голову. Мальчик задохнулся.

Автор: Людмила Жерновская