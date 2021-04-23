Резонансное событие произошло 20 октября 2016 года в Глуховском районе.

В Сумской области суд вынес приговор 37-летнему мужчине, который изнасиловал собственную дочь. Он приговорен к 9 годам лишения свободы.

Читайте такжеПод Днепром отец изнасиловал 13-летнюю дочь, пришедшую к нему в гостиОб этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области. В сообщении говорится, что резонансное событие произошло 20 октября 2016 года в Глуховском районе.

"Местный житель услышал от односельчан, что его 14-летняя дочь беременна. Он разозлился и приехал в школу и забрал ребенка домой. Через полчаса девочка вернулась в синяках и рассказала учительнице, что отец избил ее и изнасиловал", - говорится в сообщении.

Слова девочки подтвердила экспертиза.

"По приговору Шосткинского горрайонного суда от 21 апреля 2021 обвиняемый признан виновным в сексуальном насилии, а также изнасиловании своей дочери и приговорен к 9 годам лишения свободы (ч. 3 ст. 152 и ч. 2 ст. 153 УК Украины)", - отметили в прокуратуре.

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Автор: Ирина Погорелая