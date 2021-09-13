Личность и причина смерти неизвестного устанавливаются.

В Одессе обнаружили частично скелетированные человеческие останки.

По данным источников в полиции, тело принадлежало мужчине средних лет, сообщает "Думская". Его нашли вчера на территории Школьного аэродрома, около автозаправки "Sunoil" на улице Инглези.

Согласно приметам, рост мужчины 170-175 см, телосложение среднее, был одет в серые джинсы, синюю куртку, черные кроссовки "Найк" с белой полосой. Личность и причина смерти неизвестного устанавливаются.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото найденных останков, а также сообщают, что при мужчине была записка.

Судя по всему, это объяснение от родителя в школу.

"Мой сын, Гончар Ярослав, отсутствовал в школе по причине того, что у него были сопли и кашель. Возможность взять справку будет через неделю", - говорится в тексте записки.

Ранее в катакомбах Одессы нашли скелетированные останки человека. Диггеры обнаружили труп, спустившись под землю в центре города, под бульваром имени Михаила Жванецкого. Возле останков обнаружили нож, рюкзак умершего, а также устройство для употребления наркотических веществ.

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Автор: Катерина Комолова