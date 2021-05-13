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В американском городе Каско семья убирала в доме умершего отца и неожиданно наткнулась на человеческий скелет. Его обнаружили в надворной постройке.
Читайте такжеВ Калифорнии на пляже нашли редкую устрашающую рыбу из глубин (фото, видео)Об этом сообщает телеканал ABC News.
С сообщением о находке в полицию обратился сын покойного 82-летнего отца. Он был владельцем дома, но скончался в начале текущего года.
В полиции не уточнили, в течение какого времени останки находились в доме. Эксперты уже начали их исследовать.
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