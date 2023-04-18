Командир набросился на срочника с кулаками.

В сети всплыло видео, как утверждается, избиение солдата-срочника старшим лейтенантом Яремой, командиром дежурного подразделения по части 1241 Нацгвардии Украины.

В ролике, опубликованном украинскими Telegram-каналами, можно увидеть, как военный оскорбляет, толкает и бьет кулаками подчиненного, требуя, или тот направлялся в штаб. Пострадавший в ответ просит обращаться к нему вежливее.

"Ты что, ***нулся, н***й? Пошел в штаб, х**** ***аная, в штаб ***дуй, н****й. К****лыга ты ... Я тебе нормально сказал! Я тебе нормально сказал", – говорит командир на видео.

Видео дня

Сообщается, что видео было снято 26 марта в Ивано-Франковске. Причина конфликта между военными неизвестна. Официальных комментариев по этому поводу пока не было.

Избиение солдата-срочника на Житомирщине

В начале марта в соцсетях распространили видео, на котором можно увидеть, как командира взвода одной из воинских частей в Житомирской области Виктор Витусевич ногами бьет солдата-срочника.

Когда инцидент получил огласку, Витусевич опубликовал видеообращение, в котором признал факт избиения срочника. Государственное бюро расследований начало против него уголовное производство по факту превышения служебных полномочий, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса). С 17 марта от находится под круглосуточным домашним арестом.

В начале апреля стало известно, что дело командир направлено в суд. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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