Санкция статьи, по которой его обвиняют, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Обвинительный акт в отношении командира взвода одной из воинских частей в Житомирской области, который бил солдата ногами, направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. "Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Житомирской области, который применил физическую силу к подчиненному. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

Избиение солдата-срочника на Житомирщине

О позорном случае, когда офицер ногами бьет солдата-срочника, стало известно из видео, распространенного в начале марта в соцсетях. Им оказался командир второго взвода роты охраны лейтенант Виктор Витусевич.

Видео дня

После огласки сам Витусевич на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором признал избиение и заявил о своей готовности понести наказание. А ГБР возбудило против него уголовное производство по факту превышения служебных полномочий, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса).

17 марта суд назначил ему круглосуточный домашний арест. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Вас также могут заинтересовать новости: