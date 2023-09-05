Женщина раскаялась в содеянном и попросила ее строго не наказывать.

В Ривненской области женщина, укравшая с могилы военного 20 роз, получила условное наказание.

Как отмечается в приговоре Радивиловского райсуда Ривненской области, в апреле, находясь на кладбище с. Козин Дубенского района, проходя мимо могилы военнослужащего, женщина похитила оттуда 20 роз.

На суде она объяснила, что, придя на могилу своего свекра, увидела красивые цветы и решила подарить их невестке на день рождения.

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В приговоре также отмечается, что правонарушительница состоит на учете у врача-психиатра с 1998 года. Однако, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в момент кражи каким-либо психическим расстройством, вследствие которого она не могла осознавать свои действия и управлять ими не страдала.

Суд назначил ей наказание в виде одного года тюрьмы и освободил от его отбывания с испытательным сроком один год.

Кража памятных шевронов с могилы пилота "Джуса"

С могилы погибшего в авиакатастрофе в Житомирской области военного пилота Андрея Пильщикова с позывным"Джус" неизвестные украли около 20 шевронов, которые там оставили его собратья. Об этом сообщила девушка, с которой встречался пилот, Мелания Подоляк.

Она попросила вандала написать ей, чтобы вернуть шевроны. Девушка пообещала вместо них дать что-то гораздо более уникальное и ценное, и сохранить конфиденциальность.

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