Пилот погиб в авиакатастрофе 25 августа.

Девушка погибшего в авиакатастрофе украинского летчика с позывным "Джус" (Андрей Пильщиков) волонтер Мелания Подоляк опубликовала трогательное фото с ним.

"Я благодарю тебя, что дал себя еще раз обнять вчера перед вылетом. Я все сделаю, как обещала", - подписала она снимок в микроблоге X (Twitter).

В социальной сети Facebook девушка опубликовала фото с шевроном погибшего летчика с подписью "Навсегда".

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Сотни пользователей выразили в комментариях свои соболезнования и слова поддержки: "Светлая память", "Огромная благодарность Герою", "Вечный почет", "Не хватает слов, больно", "Страшно".

Авиакатастрофа в Житомирской области - что сообщалось

Как писал УНИАН, 25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В авиакатастрофе погибли трое летчиков, среди них - Джус - пилот 40-й бригады тактической авиации:

Вечером 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу:

"Трое летчиков погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной - "Джус". Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень! Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят".

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