Соответствующую информацию раскрыла бригада тактической авиации города Васильков.

Вооруженные силы Украины раскрыли имена еще двух пилотов, погибших вместе с офицером 40-й бригады тактической авиации "Джусом" (Андреем Пильщиковым).

Речь идет о столкновении самолетов L-39 На Житомирщине 25 августа, когда Украина потеряла сразу трех пилотов воздушных Сил ВСУ. Имена защитников раскрыла Бригада тактической авиации города Васильков.

Погиб Майор Вячеслав Минка (житель Киеве). К полетам в небе военный вернулся в 2015 году из-за войны на Донбассе. До полного вторжения россиян имел более 200 часов налета и был опытным пилотом, отмечает бригада;

погиб майор Сергей Проказин (жил на Полтавщине). Он прошел путь от рядового летчика до заместителя командира бригады. 24 года своей жизни Проказин посвятил авиации. По состоянию на 24 февраля 2022 года было более 100 часов боевых полетов. Собратьям по службе запомнился искренним человеком, который всегда придет на помощь;

погиб капитан Андрей Пильщиков с позывным "JUICE". Защитник Украины был родом из Харькова, 8 лет жизни он отдал авиации. С началом Великой войны набрал более 500 часов боевых полетов. Запомнился выполнением сверхтяжелых боевых задач, а также как мужественный и принципиальный человек. Он был одним из тех, кто неоднократно выступал в западных медиа с призывом передать Украине самолеты F-16.

"Каждый из них был задействован к выполнению воздушных операций по защите Украины, в том числе тактических задач на Восточном и запорожском направлениях... Выражаем искренние соболезнования родным погибших. Светлая память о защитниках неба Украины навсегда останется в сердцах близких, собратьев, всего благодарного украинского народа", - говорится в сообщении.

Украина потеряла трех пилотов-профессионалов в Житомирской области

Напомним, об ужасной катастрофе в Житомирской области стало известно 26 августа. Информацию о гибели наших летчиков подтвердили в ВСУ. Сообщалось, что в небе Житомира 25 августа во время учений столкнулись два боевых самолета L-39. Правоохранительные органы вместе с ГБР начали расследование обстоятельств катастрофы.

Отмечалось, что среди 3 специалистов погиб пилот с позывным "Джус". Его девушка волонтер Мелания Подоляк опубликовала трогательное фото с ним и слова прощания.

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