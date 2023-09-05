Через несколько дней после похорон шевроны исчезли.

На могиле погибшего военного пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" совершили акт вандализма. Неизвестные украли шевроны, которые там оставили побратимы воина.

Об этом сообщила девушка, с которой встречался пилот, Мелания Подоляк в Twitter.

По ее словам, побратимы "Джуса" оставили на его могиле около 20 шевронов в знак памяти о пилоте. Однако через несколько дней после похорон шевроны исчезли.

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Девушка попросила неизвестного вандала написать ей, чтобы вернуть шевроны. Более того, она пообещала вместо них дать что-то гораздо более уникальное и ценное. Мелания пообещала, что это будет конфиденциально.

"Человеку, который украл шевроны, которые на могиле Андрея оставили его побратимы. Напишите мне в личные сообщения. Я дам вам взамен что-то гораздо более уникальное и ценное, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", – написала Мелания Подоляк.

Гибель "Джуса"

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа с двумя самолетами L-39. В результате погибли трое опытных украинских пилотов-майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин и капитан Андрей Пильщиков с позывным "JUICE".

Президент Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит от этой страны 42 истребителя F-16. При этом Дания пообещала передать украинской армии еще 19 самолетов.

Кроме того, первые шесть истребителей должны прибыть ближе к этому Новому году.

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