44-летнему жителю Одесской области, который по собственной инициативе установил контакт с сотрудниками российской спецслужбы, грозит тюремное заключение на срок от 12 до 15 лет.

В Ривне будут судить диверсанта, который передавал ФСБ РФ секретные данные о военном объекте и пытался совершить диверсию на объекте водоканала.

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Как сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры, следователями СБУ завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего жителя Одесской области, которому инкриминируют совершение государственной измены и законченное покушение на диверсию (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ст. 113 Уголовного кодекса Украины).

Досудебным расследованием установлено, что мужчина в мае 2020 года по собственной инициативе пытался установить контакт с сотрудниками спецслужб Российской Федерации и в дальнейшем вышел на связь с мужчиной, который представился работником ФСБ РФ. После чего, для выполнения задания указанного лица, обвиняемый собирал и передавал информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области.

Также мужчина 12 сентября 2020 года по заданию своего куратора дистанционно пытался взорвать один из объектов критической инфраструктуры «Ривнеоблводоканала». Во время этой попытки его задержали.

За указанные действия обвиняемому, который ранее уже был судим за разбойное нападение, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

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Автор: Виктория Токарева