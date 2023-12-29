Еще 17 человек травмированы, пятерых госпитализировали.

Во Львове в результате ракетного удара погиб известный спортсмен Виктор Кобзистый. Об этом сообщил глава управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин.

"Сегодня во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый — украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса", - отметил он.

Ранее во Львовской областной военной администрации проинформировали, что в результате взрыва на улице Игната Хоткевича погиб 44-летний мужчина, 17 человек травмированы. Пятерых человек госпитализировали. Большинство пострадавших получили ранения из-за выбитого взрывной волной оконного стекла.

Видео дня

По информации корреспондента УНИАН, от взрыва повылетали окна в домах, расположенных в нескольких сотнях метров от эпицентра взрыва.

"Было очень громко и страшно, - говорит местная жительница. - Мы еще спали, вдруг услышали звуки работы ПВО - и громкий взрыв. В чем были с сыном и мамой выбежали в общий коридор, руки дрожат до сих пор. В моей трехкомнатной квартире на восьмом этаже нет ни одного уцелевшего окна, даже дверцы на мебели поотлетали".

Возле поврежденных домов работают правоохранители, военные и медики. Развернут штаб помощи - в палатках выдают горячий чай, воду, можно взять печенье. Место, куда упали обломки сбитой ракеты, огородили.

Во дворе также много припаркованных автомобилей – у некоторых выбиты окна, другие - сгорели дотла. Возле одного из автомобилей мужчина затягивает окно пленкой.

"Мне повезло, только лобовое стекло вылетело, - рассказывает он. - А вот там напротив у соседа авто сгорело".

Другая женщина признается, что никогда не ходила в укрытие во время воздушной тревоги, потому что его в этом районе просто нет.

"А куда бежать? В подвал? Чтобы панельный дом сложился, словно карточный и похоронил под завалами всех заживо? В школы не пускают – говорят, там только для детей, в церкви, что рядом, было укрытие. Но честно говоря, даже не знаю, открыто ли оно сейчас. Особенно ночью", - говорит женщина.

Жительница дома, что в нескольких сотнях метров, тоже пришла посмотреть на последствия атаки.

"У меня слава Богу, все целое, а вот у соседей окна повылетали. Особенно старые деревянные, не пластиковые. Но штукатурка на балконе немного осыпалась, и окно в комнате открылось при взрыве", - рассказала львовянка Ольга Кушнир.

Во Львовской областной военной администрации сообщают, что минувшей ночью российские оккупанты атаковали область 14 дронами "Shahed" и 15 ракетами. Восемь дронов и 10 ракет сбили силы ПВО. Некоторые ракеты попали в одно из промышленных предприятий Львова.

Массированная атака по Украине 29 декабря: что известно

Сегодня ночью и утром враг совершил массированную ракетную и дроновую атаку по Украине. Всего российскими оккупантами было запущено 158 воздушных целей. Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114.

Попадания зафиксированы в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье и других городах.

Сейчас известно о гибели 18 человек, еще 132 – ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: