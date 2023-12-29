Сегодня утром РФ ударила по городу ракетами.

Во Львове утром прогремели взрывы. В результате вражеской атаки есть попадание в жилой дом. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

"По предварительной информации, есть попадание в жилой дом во Львове. Есть пострадавшие", - сообщил он.

По его данным, в одном из лицеев города начался пожар. Вероятно - из-за падения обломков ракеты. На место направляются все профильные службы.

Горожан призвали оставаться в укрытиях.

Обновление 08: 50. В Лвове прогремел еще один взрыв.

Обновление 09:05. Фото с последствиями вражеской атаки опубликовал мэр Львова Андрей Садовый. Он уточнил, что взрывной волной повреждены жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы.

Обновление 09: 10. Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий опубликовал видео с места "прилета" во Львове на ул. Хоткевича. По его данным, из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых.

Обновление 09:25. "По состоянию на данный момент известно об одном погибшем в результате ракетного удара. 8 человек ранены", - Садовый.

Россия атакует Украину ракетами - что известно

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога в связи с ракетной атакой со стороны России.

Взрывы прогремели во многих городах Украины. В частности, известно, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Также уже известно о 5 пострадавших в столице. В Подольском районе Киева произошел пожар на складе. Падение обломков зафиксировано в Подольском и Святошинском районах Киева, предваритлеьно, есть возгорание жилого дома.

В Днепре одна из вражеских ракет попала в ТРЦ.

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