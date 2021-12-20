Большинство эвакуированных спали и не догадывались о пожаре.

В ночь на 19 декабря в многоэтажке в Новокодакском районе Днепра дотла сгорела квартира на первом этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Читайте такжеВ Одессе из-за пожара в многоквартирном доме погиб 85-летний мужчинаПожар вспыхнул посреди ночи в воскресенье, 19 декабря. Загорелась квартира на первом этаже девятиэтажки на улице Даниила Галицкого.

На место направили 13 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

"В результате пожара произошло сильное задымление лестничной клетки, создавшее препятствие для свободного передвижения на свежий воздух граждан с верхних этажей", — отметили в ГСЧС.

Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать жильцов еще 8 этажей, большинство из которых в это время уже спали.

Всего эвакуировали 7 взрослых и ребенка, не забыли и о домашних любимцах жителей дома.

Загоревшаяся квартира была полностью разрушена огнем. Пострадавших и погибших нет.

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Автор: Анастасия Печенюк