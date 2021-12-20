В ночь на 19 декабря в многоэтажке в Новокодакском районе Днепра дотла сгорела квартира на первом этаже.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Читайте такжеВ Одессе из-за пожара в многоквартирном доме погиб 85-летний мужчинаПожар вспыхнул посреди ночи в воскресенье, 19 декабря. Загорелась квартира на первом этаже девятиэтажки на улице Даниила Галицкого.
На место направили 13 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
"В результате пожара произошло сильное задымление лестничной клетки, создавшее препятствие для свободного передвижения на свежий воздух граждан с верхних этажей", — отметили в ГСЧС.
Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать жильцов еще 8 этажей, большинство из которых в это время уже спали.
Всего эвакуировали 7 взрослых и ребенка, не забыли и о домашних любимцах жителей дома.
Загоревшаяся квартира была полностью разрушена огнем. Пострадавших и погибших нет.