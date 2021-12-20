В Приморском районе Одессы при пожаре в жилом многоквартирном доме погиб 85-летний мужчина.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Как отмечается, сообщение о пожаре на улице Приморской поступило в службу спасения вчера примерно в 18.00. По прибытию на место ЧП спасатели установили, что горит домашнее имущество в одной из квартир на втором этаже 2-этажного жилого дома.
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"Загроможденный жилой дом затруднял проведение оперативной эвакуации и значительно повышал задымленность по всей площади. Во время ликвидации пожара в квартире обнаружен погибший мужчина 1936 года рождения", - сообщили в главке.
Пожар был ликвидирован за полчаса на площади 4 кв. м.
Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем (со свечой) жильцом квартиры.
От ГСЧС привлекалось 6 единиц пожарно-спасательной техники и 23 пожарных.