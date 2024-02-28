Погибли двое мужчин, ранена женщина.

Российские захватчики ударили управляемыми авиационными бомбами по городу Купянск Харьковской области, в результате чего погибли двое мужчин, ранена женщина. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили управляемыми авиационными бомбами по городу Купянск. Зафиксировано попадание в центральной части города", - отметил председатель ОГА.

По его информации, в результате вражеского обстрела погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Под завалами еще могут быть люди.

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В Нацполиции уточнили, что в результате удара повреждено помещение кафе. Ранения получила 31-летняя женщина, ее 39-летний брат погиб.

Также зафиксировано попадание в церковь. Под завалами оказался 58-летний пастырь. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

Жестокие бои возле Купянска

Ранее председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявлял, что россияне пытаются захватить поселок Купянск-Узловой, поскольку там имеются железнодорожные маршруты, пути и развязки, которые нужны им для отправки войск на территорию Донецкой области.

По информации командира взвода 1-го Десантно-штурмового батальона 95-й отдельной ДШ Полесской бригады ДШВ ВСУ Станислава Краснова, россияне уже длительное время идут нон-стоп на жесткие боевые действия возле Купянска, кладут огромное количество своей пехоты в лобовых штурмах.

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