РФ хочет оккупировать его, чтобы перебрасывать войска на Донбасс.

Россияне пытаются захватить поселок Купянск-Узловой в Харьковской области для переброски войск на Донбасс. Об этом, комментируя недавнюю статью британского The Telegraph о "новом полномасштабном наступлении на Купянск 15 января", в интервью LIGA.net заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что сейчас враг пытается взять Синьковку, поскольку это откроет для него будущие перспективы для продолжения оккупации области и блокирования Купянска.

"Ниже по карте - Купянск-Узловой, там железнодорожные маршруты, пути, развязки для отправки российских войск на территорию Донецкой области. Это основное намерение врага", - сказал он.

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По информации Синегубова, высшее военное руководство РФ ставило перед собой цель взять Купянск-Узловой еще летом, потом отсрочило на осень, а сейчас, напомнил Синегубов, "слышим о 15 января".

"Никаких успехов на Купянском направлении россияне не имеют, хотя атакуют очень сильно. Одно такое наступление длится две-три недели, пока наши войска не нанесут им достаточно серьезных поражений. Мы ожидаем со дня на день возобновления штурмовых действий, что произошло фактически вчера. Пока мы не понимаем, каким будет это наступление", – сказал глава ОВА.

По его словам, в активные недели штурмовых действий украинские военные отражали до 15 вражеских атак на Купянском направлении. В одной такой атаке участвуют около 10-20 единиц бронированной техники и почти 30 человек личного состава.

Ситуация на Купянском направлении

Российские оккупанты уже длительное время пытаются наступать на Купянском направлении. В частности, в Купянском районе Харьковской области идут кровопролитные бои вокруг села Синьковка.

По версии военного аналитика Дениса Поповича, враг осуществляет попытки наступления, чтобы продвинуться в сторону Купянска, поскольку этот город для них очень важен с точки зрения логистики.

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