Если враг решится на пролом на Купянском направлении, украинские силы ждет достаточно серьезное испытание, полагает аналитик.

Военный эксперт Сергей Грабовский прокомментировал информацию, опубликованную Forbes, о том, что на Купянском направлении собрано много сил РФ. Предполагается, что все эти силы российские оккупанты сконцентрировали для прямого штурма города Купянск в Харьковской области.

"С этими данными можно согласиться. Даже можно сказать, что это - дополнительные силы, средства, потому что, в общем-то, с осени мы говорили: российские оккупанты на этом направлении накопили более 100 тысяч личного состава. То есть, дополнительные 40 тысяч - вполне возможно, и Россия может себе это позволить", - сказал эксперт.

Говоря про 500 танков и 600 БМП, Грабский отметил: Россия может пойти на штурм этими силами, и теоретически есть определенная вероятность того, что противник дойдет до Купянска, понеся при этом огромные потери.

"То есть, прорваться они (захватчики, - УНИАН) могут, но эти потери будут очень-очень сильные. В общем-то это будет пиррова победа противника. Плюс Россия не может эффективно прикрыть свои боевые порядки с воздуха", - сказал Грабский.

Он пояснил, что танковые колонны противника очень мощные, но то же время - малоподвижные, поэтому они могут стать объектами уничтожения огневыми средствами ВСУ.

По словам Грабского, для того, чтобы колонна противника потеряла боевой порядок, достаточно ее своевременно выявить и ударить по танкам в ее начале, в конце и повредить несколько танков в середине строя. Если при этом колонна находится на минном поле, то при попытке обхода своих же поврежденных единиц, начнут подрываться другие боевые машины.

"Поэтому противник будет действовать массой, пытаясь проломить нашу оборону именно "мясом" и железом. На это и делается расчет. Поэтому будем откровенны - нас ждет достаточно серьезное испытание на этом направлении, если противник все-таки решится на такой пролом", - подчеркнул эксперт.

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Как сообщал УНИАН, по данным Forbes, российские захватчики собрали на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат. По данным западного СМИ, до выборов в Российской Федерации Кремль поставил задачу полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также часть Харьковского региона.

В Харьковской ОВА заявили, что оккупанты наступают на этом направлении с февраля 2022 года, а также пытаются снова оккупировать территории, которые ВСУ смогли освободить. Также на Купянском направлении противник ежедневно применяет весь свой арсенал.

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