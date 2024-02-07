Тактика оккупантов меняется с приездами новых подразделений с новыми командирами.

Россияне уже длительное время идут нон-стоп на жрсткие боевые действия возле Купянская, кладут огромное количество своей пехоты в лобовых штурмах. Об этом рассказал командир взвода 1-го Десантно-штурмового батальона 95-й отдельной ДШ Полесской бригады ДШВ ВСУ Станислав Краснов, информируя о ситуации в районе лесов Купянска, где враг сейчас пытается прорвать линию обороны ВСУ и захватить высоты.

"На нашем направлении ситуация стабильно очень напряженная. Россияне постоянно пытаются штурмовать. Непрерывно, круглосуточно разными методами идеть на штурм. И это уже продолжается довольно долгое время. Они заявляли еще перед Новым годом, что Новый год – это крайняя дата, когда они собираются захватить Купянск. Но благодаря просто нечеловеческой стойкости, мужеству наших войск и профессиональности командиров им вообще не удалось продвинуться, ни на метр нигде", - отметил Краснов.

Военный отметил, что враг не оставляет надежды захватить Купянск, потому что он для россиян стратегически важен. Краснов пояснил, что целью врага является взять высоту, которая находится возле Купянска. "Если туда поставить артиллерию, то они смогут на десятки километров вокруг контрлевать все", - сказал он.

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Поэтому, по словам Краснова, противник не прекращая постоянно идти в штурмы, параллельно восстанавливает силы, чтобы прорвать это направление.

Военный заметил, что враг пытается менять тактику, но это все равно не дает результата.

"Здесь уже долгое время чувствуется, что они пытаются проломить нашу линию обороны. Потому что пехотные штурмы, видимо уже в районе двух месяцев не останавливаются ежедневно. И днем, и ночью. Они пытаются штурмовать постоянно. Увеличение, уменьшение сил врага - не ощущается ... на линии фронта здесь нон-стоп идут на жесткие боевые действия. Чувствуется только, что в них постоянно меняется тактика. Если у них не получаются эти "мясные штурмы" - пехотные, когда они кладут просто ведущее количество своей пехоты в лобовые штурмы, они меняют (тактику), пытаются заехать, например, бронетехникой, танками. Я так понимаю, что наши войска истребляют у них полностью подразделение, которое они бросают на штурм, тогда заезжают новые подразделения с новыми командирами, новой тактикой", - рассказал Краснов.

По его словам, из открытых источников видно, что в плен попадает на этом направлении пехота "разного качества", но в основном идущие вперед – штурмовики – это так называемый "Шторм Z".

Ситуация на Купянском направлении - последние данные

Как сообщал УНИАН, на днях издание Forbes написало, что Россия собрала на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат, чтобы отвоевать назад территорию Харьковской области, из которой их выгнали ВСУ осенью 2022 года.

В издании заявили об очередном сроке РФ по захвату Донецкой и Луганской областей и части Харьковской области к реке Оскол - до марта 2024 года. Срок"до марта" объясняется "выборами Путина" в России. "Кусочек Харьковщины был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине", – написало Forbes.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, реагируя на очередной "срок" напомнил, что оккупационные войска наступают на этом направлении с февраля 2022 года, но ВСУ отражают атаки врага. По его словам, обороноспособность области постоянно усиливается, а вооруженные силы Украины готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию. "Нам есть что противопоставить врагу", - отметил Синегубов.

В СНБО оценили риск захвата Купянска к марту, отметив, что статистика, приведенная Forbes, отличается от реальности.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил, что нужно, чтобы на Западе понимали серьезность ситуации, особенно те, кто принимают решение о помощи.

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