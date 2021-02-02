В Раду прорывался неизвестный / скриншот видео
В здание Верховной Рады сегодня утром пытался прорваться неизвестный мужчина.
Необходимого пропуска при себе он не имел, пишет "Страна". Издание также опубликовало видео инцидента.
В результате его задержали правоохранители для дальнейшего разбирательства.
В Верховную Раду пытался прорваться мужчина без пропуска
Как известно, сегодня парламент собрался на пленарное заседание.
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