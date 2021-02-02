В итоге его задержали.

В здание Верховной Рады сегодня утром пытался прорваться неизвестный мужчина.

Необходимого пропуска при себе он не имел, пишет "Страна". Издание также опубликовало видео инцидента.

В результате его задержали правоохранители для дальнейшего разбирательства.

Как известно, сегодня парламент собрался на пленарное заседание.

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Автор: УНИАН