Сегодня Верховная Рада Украины откроет свою пятую сессию и рассмотрит план законопроектной работы на 2021 год.
Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания парламента.
Депутаты должны также утвердить повестку дня пятой сессии ВР.
Среди прочего, сегодня будет рассматриваться вопрос о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Никарагуа.
Кроме того, будет рассматриваться законопроект об усилении ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.
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Также парламентарии рассмотрят проект постановления о мерах по введению электронного реестра листков нетрудоспособности и законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме.
В повестке дня также проект постановления О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19.
Трансляция заседания Рады
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