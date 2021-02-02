Парламент также рассмотрит план законопроектной работы на 2021 год.

Сегодня Верховная Рада Украины откроет свою пятую сессию и рассмотрит план законопроектной работы на 2021 год.

Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания парламента.

Депутаты должны также утвердить повестку дня пятой сессии ВР.

Среди прочего, сегодня будет рассматриваться вопрос о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Никарагуа.

Кроме того, будет рассматриваться законопроект об усилении ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.

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Также парламентарии рассмотрят проект постановления о мерах по введению электронного реестра листков нетрудоспособности и законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

В повестке дня также проект постановления О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19.

Трансляция заседания Рады

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Автор: Татьяна Поляковская