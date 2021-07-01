Наркотик был спрятан в вентиляционных люках грузового контейнера с бананами.

В порту «Пивденный» 30 июня задержали партию кокаина стоимостью 10 млн долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, наркотик был контрабандно перемещен в Украину из Эквадора в контейнере с бананами.

Кокаин был спрятан в рефрижераторе в 46 брикетах весом почти 57 кг. Стоимость изъятой партии на «черном рынке» составляет ориентировочно 10 млн долл.

Как уточнили в Управлении СБУ в Одесской области, спецслужба получила оперативную информацию о том, что наркодельцы планируют ввезти кокаин на судне, которое прибыло в морской торговый порт «Пивденный». Наркотик был скрыт в вентиляционных люках грузового контейнера с бананами.

Начато производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и участия в контрабанде наркотиков.

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Автор: Лариса Козовая