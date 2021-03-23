Наркотик был привезен в Украину из страны ЕС.

В Киеве на железнодорожном вокзале задержали гражданина Украины с контрабандной партией кокаина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Досудебным расследованием установили, что житель Киевской области незаконно ввез на территорию Украины из страны Европейского Союза около 350 г кокаина. Далее железнодорожным сообщением "Львов-Киев" мужчина перевез наркотическое средство к центральному вокзалу Киева, где его задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Стоимость изъятого наркотического средства составляет около 50 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Также устанавливаются обстоятельства правонарушения и другие лица, которые могут быть причастны к контрабандному ввозу наркотиков через государственную границу Украины.

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Автор: УНИАН